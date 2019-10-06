آغا يتهم الكبير بمحاولة شحن مئة مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة

أخبار ليبيا24

اتهم رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأحد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بمحاولة شحن مئة مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة.

وقال رمزي آغا، في تدوينة على “فيسبوك”، “تم تجهيز مائة مليون دولار من فئة 100دولار ورق مستعمل في انتظار التعليمات من الكبير لبدء شحنها إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول في طائرة مؤجرة”.

وأضاف، “أن هذه الدفعة الثالثة والتي تم سحبها من بنك زراعات التركي من الوديعة الخاصة بالمركزي”.

وأكد آغا، أن “هذه الشحنة جاهزة منذ ثلاث أيام ولكن إلى الآن لم يتم إعطاء الإذن لأسباب أمنية تتعلق بمطار مصراتة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24