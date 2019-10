أعربت السفارة البريطانية في ليبيا عن قلقها العميق إزاء استهداف البنية التحتية المدنية.

ودعت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر اليوم الأحد ، جميع الأطراف إلى التهدئة الفوري واحترام القانون الدولي الإنساني في ليبيا.

The post بريطانيا تدعو الأطراف الليبية إلى التهدئة واحترام القانون الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية