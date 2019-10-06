آمر حماية سرت : طائرات مسيرة تابعة لقوات “حفتر” استهدفت موقعين في المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر قوة حماية سرت، التابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، النعاس عبد الله، إن الغارات التي استهدفت مواقع تابعة لهم نفذت عن طريق طائرات مسُيرة أجنبية .

النعاس وابع أن الموقعين هما قاعدة القرضابية وحي السبعمائة، في مدينة سرت.

وأضاف أن الضربات الجوية، أدت إلى أضرار مادية فقط في المباني، إلا أنها لم تتسبب في حدوث خسائر في صفوف المدنيين أو العسكريين أو الآليات العسكرية التابعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم قوات الجيش، أحمد المسماري، قال في بيان له أمس السبت ، إن سلاح الجو، شن غارات متتالية استهدف من خلالها 4 أهداف عسكرية في سرت؛ تتمثل في مخازن كانت من وصفها بـ”المليشيات الإرهابية” تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأضاف المسماري، أن هذه الغارات “تبرهن على سيادة قواتنا الجوية الكاملة على مسرح العمليات، بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام المشير حفتر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24