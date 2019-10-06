مستشفى الهضبة يُجري 500 عملية قسطرة

أجرى قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة العام، الخضراء سابقا، 500 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية منذ استئناف العمليات في منتصف فبراير الماضي حتى نهاية سبتمبر المنصرم.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن الأخصائي هشام الباجقني وفريقه الطبي أجرى عمليات القسطرة العلاجية بمتوسط 8 عمليات يوميا، وبلغ معدل عمليات القسطرة اليومي ذروته حين أجرى الفريق الطبي 20 عملية خلال 15 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان إجراء العمليات الـ500 خلال 7 أشهر فقط وفّر على خزينة الدولة الليبية 15 مليون دينار ليبي.

يشار إلى أن عمليات القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة العام استؤنفت بعد إطلاق الوكيل العام لوزارة الصحة محمد عيسى خطة الوزارة في التوجه لدعم القطاع الصحي العام واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية.

وخلصت لقاءات الوكيل مع مسؤولي الأقسام وإدارة المستشفى إلى استعادة تشغيل الأقسام وتجهيزها، وإلى تسليم المستشفى إمدادات طبية وتجهيزات جديدة شملت أجهزة مناظير متطورة وحديثة وجرى إصلاح جهاز القسطرة المتوقف عن العمل منذ عام 2014 .

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