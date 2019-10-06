“الرئاسي” يدين استهداف نادي الفروسية في جنزور

أدان المجلس الرئاسي القصف الجوي الذي استهدف نادي الفروسية في جنزور، وأسفر عن إصابة 5 أطفال ومسن، وفق مركز الطب الميداني والدعم.

وفيما اتهم المجلس الرئاسي، في بيان أصدره مساء الأحد، الجيش الوطني بالوقوف وراء القصف، عبّر عن إدانته الشديدة للاستهداف المستمر لمطاري معيتيقة ومصراتة الذي ألحق أضرارا بالبنية التحتية لهما.

ودعا المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل وحازم تجاه “الجرائم التي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية وتستهين بحياة واحتياجات المواطنين”.

وقال إنه وأمام “الصمت أو التنديد الخجول”، استهدف الجيش الوطني قوات البنيان المرصوص التي تتولى مكافحة ومطاردة الإرهابيين من فلول داعش بعد أن ساهمت في تحرير سرت منهم.

وجدد المجلس الرئاسي مطالبته بإرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق الانتهاكات الجسيمة وإدراج قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في قائمة العقوبات الدولية.

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