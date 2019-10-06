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مناشدا المجتمع الدولي التدخل العاجل..الرئاسي يطلب بعثة تقصي حقائق

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان له الأحد، قصف طيران الجيش الليبي لمنطقة جنزور، كما أدان استمرار استهداف مطاري معيتيقة ومصراته.
 
وجاء أيضا في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع “فيس بوك”، أن هذا التصعيد يستدعي موقفا عاجلا وحازما من المجتمع الدولي، وأشار إلى استهداف الجيش الليبي لمواقع قوة حماية وتأمين سرت، بحسب البيان.
 
وأكد المجلس الرئاسي التزام قوات الوفاق والقوات المساندة في صد هجوم الجيش الليبي، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب الليبي، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بإرسال بعثة تقصي حقائق، وإدراج القائد العام للجيش خليفة حفتر في قائمة العقوبات الدولية.  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انت حمار ياسراج وغبى لان العالم يعرف انكم كاذبون ولكم تجارب سابقة فى قصف المدنيين فى ابوسليم ومعسكر المهجرين لاصاق التهمة بالجيش الوطنى واليوم تقصفون المدنيين فى جنزور لمنع ضرب مليشيات ارهابية فى جنزور لكن هذا الموضوع ليس جديد على الخوان فرأينا من قبل من يطلق النار من الخوان على راس احد المتظاهرين امامه فى مظاهرة بالقاهرة ليسقط قتيلا وينسب جريمته للامن وما تفعله مليشيات السراج من جريمة وترمى بها الجيش الوطنى عقابها شديد امام الله قال تعالى: وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (112)

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