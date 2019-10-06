مناشدا المجتمع الدولي التدخل العاجل..الرئاسي يطلب بعثة تقصي حقائق

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان له الأحد، قصف طيران الجيش الليبي لمنطقة جنزور، كما أدان استمرار استهداف مطاري معيتيقة ومصراته.



وجاء أيضا في البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على موقع “فيس بوك”، أن هذا التصعيد يستدعي موقفا عاجلا وحازما من المجتمع الدولي، وأشار إلى استهداف الجيش الليبي لمواقع قوة حماية وتأمين سرت، بحسب البيان.



وأكد المجلس الرئاسي التزام قوات الوفاق والقوات المساندة في صد هجوم الجيش الليبي، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ضمان سلامة المدنيين والمرافق العامة ومقدرات الشعب الليبي، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بإرسال بعثة تقصي حقائق، وإدراج القائد العام للجيش خليفة حفتر في قائمة العقوبات الدولية.

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