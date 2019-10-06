اليونسيف تعرب عن حزنها العميق لإصابة أطفال جراء قصف على مدرسة الفروسية بجنزو

أخبار ليبيا24

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن حزنها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفالًا أصيبوا بجروح نتيجة قصف على مدرسة تدريب للفروسية تقع في بلدية جنزور غربي طرابلس.

وقالت المنظمة على تويتر، ” تشعر اليونيسف بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال قد أصيبوا بجروح نتيجة القصف على مدرسة تدريب للفروسية تقع في بلدية جنزور في طرابلس”.

ووفقًا لمعلومات جرى تداولها من قبل الإعلام الموالي لقوات الوفاق؛ فقد أصيب أربعة أطفال في قصف استهدف مدرسة الفروسية للأطفال في جنزور، إضافة إلى نفوق ثلاثة خيول.

وحمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، مسؤولية القصف على سلاح الجو التابع للجيش الوطني.

وفي المقابل رفض الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، هذه الاتهامات مؤكدًا عدم تنفيذ سلاح الجو لأي ضربات جوية بالقرب من القرية السياحية “أويا” بجنزور غربي طرابلس.

وأكد المسماري، في تدوينة على “فيسبوك” أن هذا “عمل داخلي من المليشيات الإرهابية لتلصق التهم بالقوات المسلحة”.

كما أكد أن القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24