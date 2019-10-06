ندوة علمية حول القانون الدولي الإنساني للأمانة العامة للهلال الأحمر بسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

انعقدت بقاعة مركز اللغات بمدينة سبها فعاليات الندوة العلمية بشأن القانون الدولي الإنساني، والتي نظمتها الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي.

وشارك في فعاليات الندوة عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، وعدد من مدراء الإدارات في الفروع المحلية، وفرق من المتطوعين بكافة أقسام الجمعية .

وبحث الحاضرون بنود القانون الدولي الإنساني، وتاريخ العمل الإنساني، وأهم المواد المتعلقة بالنزاعات والحروب المحلية والدولية.

وقال مدير مكتب الاعلام بجمعية الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش – لأخبار ليبيا 24 – إن هذه الندوة تأتي ضمن مناشط توعوية مكثفة تقوم عليها الأمانة خلال هذا العام، مبينًا أن الوعي بالقانون الدولي الإنساني صار حاجة ضرورية مع كثرة الاضظرابات والحروب والنزاعات المحلية في البلاد.

الكواش أوضح أن تجربة الهلال الأحمر في ليبيا تعتبر تجربة رائدة، نجح فيها منتسبو الجمعية في الوقوف إلى جانب السكان المحليين في مختلف الكوارث الطبيعية والحروب التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، وهو مايستلزم أن تقع توعية ودعم كل منتسبي الجمعية، حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24