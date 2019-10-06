المؤسسة الوطنية للنفط تعلن توقف الإنتاج بحقل الفارغ النفطي حتى 14 أكتوبر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إنها «ستوقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي لأعمال الصيانة بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة خلال الفترة من السابع إلى 14 أكتوبر الجاري».

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه «سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا».

وتابعت المؤسسة في البيان أن شركة سرت ستواصل تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

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