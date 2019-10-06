الجيش الوطني يعرض رؤيته لنبذ خطاب الكراهية والعنف

أقامت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، الأحد، ندوة صحفية في مقر المركز الإعلامي بمدينة بنغازي بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين والفنانين.

وعقدت الـندوة تحت شعار “نبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض ضد الآخرين”، وتناولت الرؤية الاستراتيجية للخطاب الإعلامي نحو تطوير الفكر الوطني والمحافظة على الثوابت الوطنية.

وطرحت الندوة الصحفية رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نحو مساهمة الإعلام السياسي في بناء خطاب جمعي متزن وقادر على عدم تشويه الآخرين.

وستعقب هذه الندوة لقاءات أخرى في إطار برامج التوعية والتبادل الثقافي والاستشاري التي تضطلع بها الإدارة من أجل إرساء قيم المؤسسة النظامية التي تحمي الوطن وتستوعب مثقفيه ومبدعيه وتشترك مع الجميع في تأمين مجتمع آمن.

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