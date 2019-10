آغا: الكبير قام بشحن 100  مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة لهذا السبب

وجه رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الأحد اتهامات محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بمحاولة شحن مئة مليون دولار نقدًا من تركيا إلى مصراتة.

وأكمل آغا، في تدوينة على “فيسبوك”، أنه “تم تجهيز مائة مليون دولار من فئة 100دولار ورق مستعمل في انتظار التعليمات من الكبير لبدء شحنها إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول في طائرة مؤجرة”.

وأضاف، “أن هذه الدفعة الثالثة والتي تم سحبها من بنك زراعات التركي من الوديعة الخاصة بالمركزي”.

