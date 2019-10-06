الرعاية الصحية بني وليد تتسلم علاج مرض اللشمانيا

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية أيمن الهوادي، توفر علاج مرض اللشمانيا الجلدي بمكتب الرعاية الصحية الأولية بني وليد، اليوم الأحد، من المركز الوطني للأمراض السارية والمشتركة بطرابلس.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، إنه ابتداء من غد الإثنين، سيتم افتتاح عيادة اللشمانيا بمقر الرعاية الصحية وسط المدينة تحت أشراف الدكتور ثائر حماد، للبدء في مرحلة إعطاء العلاج للمرضي

وطالب الهوادي المركز الوطني للأمراض السارية، زيادة العلاج لخصوصية بني وليد، وتوقع زيادة عددالمصابين خلال هذه الفترة بعد اكتشاف 18 حالة خلال الأسبوع الماضي.

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