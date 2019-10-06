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البعثة الأممية تدين استهداف نادي الفروسية وتتهم «قوات اللواء حفتر» بشن الغارة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استيائها الشديد من غارة جوية استهدفت نادي الفروسية في حي جنزور بطرابلس، متهمة ما أطلقت عليها «قوات اللواء حفتر» العامة بشن الغارة. 

وقالت البعثة في بيان لها اليوم، «تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إستيائها الشديد من غارة جوية شنتها قوات اللواء حفتر مستهدفة نادي الفروسية في حي جنزور بطرابلس»، مضيفة أن «الغارة الجوية التي وقعت بعد ظهر اليوم قد تسببت في إصابة عدد من الأطفال الأبرياء بجروح وإلحاق أضرار في مرافق النادي».

وأشار البيان إلى أن البعثة أوفدت «فريق تقييم لتحديد الموقع المستهدف وطبيعة الهجوم. وتمكن فريق التقييم من التأكد من قيام طائرة مقاتلة بإسقاط أربع قنابل غير موجهة على نادي الفروسية، وهو منشأة مدنية، ولم يتم رصد أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في الموقع المستهدف». 

وأكدت البعثة إدانتها «بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم المروع وتؤكد من جديد أن أية هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تشكل جريمة حرب». 

وشددت البعثة على أنها «ستقوم بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها اليوم خلال مهمة التقييم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والكيانات الدولية الأخرى». 

وأعلن الناطق باسم الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، عن إصابة 6 حالات في قصف جوي على نادي الفروسية بجنزور، أغلبهم أطفال. وأوضح علي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنه تم التعرف على 5 من المصابين هم إياد شعبان، وحسام أبوبكر، وعبد الرحيم فتحي، وعبد الرحمن الشتيوي، ومحمد الصوني (عامل إفريقي الجنسية). 

بدورها، نفت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن يكون سلاحها الجوي نفذ أي ضربات جوية قرب القرية السياحية «أويا» بجنزور، معتبرة الحادث «عمل داخلي (…) لإلصاق التهم بالجيش الوطني». 

وذكر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في بيان ليل الأحد، «القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أارضية موثوقة وتختار اهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بعثة الامم المتحدة غير محايدة وقد ثبت من قبل تلقيهم رشى فى اليمن وليس غريبا ان يشهدوا زور ويحصلوا على الثمن بالتواطئ مع السراج الذى كان مستعدا لمسرحية عصابة سلامة وطالب بتحقيق اممى والمخابرات الغربية تعرف الحقيقة بانها من تدبير مليشيات السراج بالتواطئ مع مليشيات سلامة الارهابية

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  • غسان سلامة وعصابته شركاء فى الارهاب فهم يغضوا الطرف عن الاحتلال التركى ودعم المليشيات بالاسلحة من ثروة الشعب الليبى ثم يقول ان المليشيات هى من افشلت حكومة الوفاق متجاهلا تقارير امريكية عن دعم حكومة الوفاق للمليشيات ونرى الان تهديد مليشيات غنيوة وكارة بالانسحاب من المعركة مالم يوفر لهم السراج 35 مليون دولار لكل منهما وانت ياسراج تستحق لقب حامل بيضان السراج المرفوض من الجميع

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  • لم نسمع منك تنديد بجرائم المليشيات وقتل البكوش .هل انضم غسان سلامة للاخوان فالواقع يؤكد انه اكتسب طباعهم كاملة من كذب وشهادة الزور والانتهازية وهو يصر على صب البنزين على النار بدلا من ان يؤدى دوره فى اخماد الفتنة وهو يتجاهل عمدا تدفق السلاح من تركيا للمليشيات وعندما يدمر الجيش مخازن هذه الاسلحة الموجودة داخل المطارات يدين القصف ولا يدين مخالفة حظر توريد السلاح الى ليبيا منا جعل الدول الكبرى بمجلس الامن لا تبالى برأيه لانها تعرف انه كذاب وشاهد زور ولديها ادلة استخباراتية تنقل الحقيقة لها وتبنى قرارها بناء على الحقائق وليس على شهادة سالمى حايك المؤامرت بليبيا اتفوووووه عليك

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  • اكيد من كتب بيان الامم المتحدة ووقع عليه سلامة على طريقة السراج هو واحد اخوانى غبى لانه من غير المنطقى ان تقصف طائرات حفتر وبصواريخ غير موجههة عددها اربعة نادى للفروسية ويصاب فيه اربعة اطفال ومسن ليه هما كانوا بيضربوهم بالطوب اربعة صواريخ سينتح عنها مقتل العشرات بالطبع اما مسرحية اطفال ومسن فيدل على غباوة الاخوان فى الفبركة

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