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البعثة الأممية تدين استهداف نادي الفروسية بجنزور

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا، مساء الأحد، أعربت خلاله عن استيائها الشديد من الغارة التي شنتها مقاتلات سلاج الجو التابع للجيش الليبي على منطقة جنزور في العاصمة طرابلس، وأضافت أن الغارة استهدفت نادي الفروسية ، وأن التقارير أفادت بأن الغارة الجوية التي وقعت، بعد ظهر اليوم، قد تسببت في إصابة عدد من الأطفال بجروح وإلحاق أضرار في مرافق النادي.

وأدانت البعثة الأممية الهجوم، مؤكدة أن أية هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تشكل جريمة حرب.

ووفقا للبيان الذي نشرته البعثة على موقعها الرسمي وصفحتها على “فيس بوك”، فقد أوفدت البعثة فريق تقييم لتحديد الموقع المستهدف وطبيعة الهجوم، وتمكن فريق التقييم من التأكد من قيام طائرة مقاتلة بإسقاط 4 قنابل غير موجهة على نادي الفروسية”، وتابع البيان: “لم يتم رصد أية أصول عسكرية أو منشآت عسكرية في الموقع المستهدف”

وأشارت البعثة إلى أنها ستقوم بمشاطرة المعلومات والأدلة التي تم جمعها اليوم خلال مهمة التقييم مع مجلس الأمن وفريق الخبراء والكيانات الدولية الأخرى ذات الصلة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • غبى ياسلامة .هل انضم غسان سلامة للاخوان فالواقع يؤكد انه اكتسب طباعهم كاملة من كذب وشهادة الزور والانتهازية وهو يصر على صب البنزين على النار بدلا من ان يؤدى دوره فى اخماد الفتنة وهو يتجاهل عمدا تدفق السلاح من تركيا للمليشيات وعندما يدمر الجيش مخازن هذه الاسلحة الموجودة داخل المطارات يدين القصف ولا يدين مخالفة حظر توريد السلاح الى ليبيا منا جعل الدول الكبرى بمجلس الامن لا تبالى برأيه لانها تعرف انه كذاب وشاهد زور ولديها ادلة استخباراتية تنقل الحقيقة لها وتبنى قرارها بناء على الحقائق وليس على شهادة سالمى حايك المؤامرت بليبيا اتفوووووه عليك

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  • سلامة مجرم حرب يجب محاكمته لدوره فى دعم الارهاب وكتمان الشهادة ضد جرائمهم لان مستفيد من استمرار الازمة ولا يريد حلها فهو يدعى انه يريد اطفائها وهو يصب البنزين على النار بدل من الماء وذلك بتسليمه مفاتيح مصرف ليبيا المركزى لمن رفضه البرلمان ويدعم المليشيات الارهابية من ثروة الشعب لتقاتل الجيش الوطنى الذى يحمى ابار وموانئ النفط وحينما يقوم الجيش بقصف مخازن الاسلحة الموجودة داخل مطارات تنقل ركاب مدنيين يدين الجيش الذى يدافع عن نفسه بدلا من ادانات المليشيات ابتى تستغل المدنيين دروعا بشرية لحماية اهداف عسكرية وبدلا من طلب فرض عقوبات على تركيا وقطر الاى تخرق الحظر الدولى علنا وهو يتجاهل ذلك مما يعنى انه ……

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  • مسرحية هزلية اخراج سلامة تمثيل السراح الذى خرج يطلب الاستعانة بتحقيق اممى وكان شهود الزور جاهزين للانتقال للموقع للقيام بدورهم وقبض الثمن .تدين مين يامعرص دين امك التى لم تربيك صح

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  • بيان غير منطقى واسلوبه اخوانى ركيك .اكيد من كتب بيان الامم المتحدة ووقع عليه سلامة على طريقة السراج هو واحد اخوانى غبى لانه من غير المنطقى ان تقصف طائرات حفتر وبصواريخ غير موجههة عددها اربعة نادى للفروسية ويصاب فيه اربعة اطفال ومسن ليه هما كانوا بيضربوهم بالطوب اربعة صواريخ سينتح عنها مقتل العشرات بالطبع اما مسرحية اطفال ومسن فيدل على غباوة الاخوان فى الفبركة هو نادى الفروسية لا يوجد به فرس ولا فارس من الشبان والاطفال المصابين وين امهاتهم فى النادى قصص اطفال ياسلامة فبركة غبية مش عجبانى قولى وانا افبرك لها قصة افضل فمن غير المنطقى اربعة صواريخ تسقط على نادى ولا يموت احد صواريخ محشية قطن ولا ايه

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