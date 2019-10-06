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الجيش الليبي ينفي استهدافه لقرية أويا السياحية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أن قواتها الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار اهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية.
 
وخلال بيان مقتضب نُشر، مساء الأحد، عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري، على موقع “فيس بوك”، نفت القيادة العامة للجيش الليبي أن يكون سلاحها الجوي نفذ أي ضربات جوية قرب “القرية السياحية أويا”، مؤكدة أن هذا العمل من الجماعات الارهابية لإلصاق التهم بالجيش، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • .اكيد من كتب بيان الامم المتحدة ووقع عليه سلامة على طريقة السراج هو واحد اخوانى غبى لانه من غير المنطقى ان تقصف طائرات حفتر وبصواريخ غير موجههة عددها اربعة نادى للفروسية ويصاب فيه اربعة اطفال ومسن ليه هما كانوا بيضربوهم بالطوب اربعة صواريخ سينتح عنها مقتل العشرات بالطبع اما مسرحية اطفال ومسن فيدل على غباوة الاخوان فى الفبركة

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  • يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية مع سلامة لان بيانه هذا يدل على انه يدعم المليشيات الارهابية ويدعى ايفاد لجنة تحقيق تخرج بنتيجة غير منطقية من الناحية العسكرية لان من وضع التقرير مليشيات غبية اربع صورايخ غير موجهه وحنينة تصيب الاطفال ومسن لو كان صواريخ خطة ولوح كانت اقوى فصاروخ واحد غير موجه يكفى لتدمير المكان وقتل العشرات فما بالك باربعة صورايخ على نادى فروسية ليس به سوى اطفال ومسنين وين الشباب ووين التساوين وين ياسلامة احترم عقولنا لسنا خرفان بلا عقل مثل الراشين لمن يشهد زور

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