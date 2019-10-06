الجيش الليبي ينفي استهدافه لقرية أويا السياحية

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أن قواتها الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار اهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية.



وخلال بيان مقتضب نُشر، مساء الأحد، عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري، على موقع “فيس بوك”، نفت القيادة العامة للجيش الليبي أن يكون سلاحها الجوي نفذ أي ضربات جوية قرب “القرية السياحية أويا”، مؤكدة أن هذا العمل من الجماعات الارهابية لإلصاق التهم بالجيش، بحسب البيان.

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