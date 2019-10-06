قصف جوي على مواقع بالكلية الجوية في مصراتة

أخبار ليبيا24

قال شهود عيان إن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني شن ضربات على أهداف بالكلية الجوية بمصراتة اليوم الإثنين.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين أن سلاح الجو يواصل شن الضربات الجوية الموجعة على قوات الوفاق وتمركزاتها وأماكن خروج الطائرات التركية المسيرة في أكثر من موقع على امتداد الجبهة.

وأكد المركز، أن الجيش استهدف الكلية الجوية مصراتة “منذ قليل” وقبلها مخازن بقاعدة القرضابية في سرت تخزن فيها الذخائر والآليات.

وأعلنت قوة حماية سرت في وقت متأخر من يوم الأحد أن مقرها أستهدف بغارتين جويتين بواسطة طيران مسير.

وأكد الناطق باسم القوة طه حديد إن قاعدة القرضابية في سرت استهدفت بغارة جوية.

من جانبه، أوضح الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن المواقع عبارة عن مخازن كانت تستعملها قوات الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر.

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