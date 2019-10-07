المسماري: القوات الجوية لديها القدرة على تحديد وتدمير الأهداف بقوة عالية

أخبار ليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، على أن القوات الجوية لديها القدرة على تحديد أهدافها بقوة عالية.

كما أكد المسماري، أن القوات الجوية تعتمد في تحديد الأهداف واستهدافها على استطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة، كما أنها تختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والإستراتيجية.

وتواصل القوات الجوية للجيش الوطني غاراتها المكثفة على مواقع تابعة لقوات الوفاق في عدة أماكن.

بدورها شعبة الإعلام الحربي، أكدت على أن قدرات السلاح الجوي للجيش الوطني في الاستطلاع والاستهداف أصبحت أفضل مما سبق، مشيرة إلى أنها باتت تسيطر على كافة مناطق العمليات.

وفي وقت سابق اعتبر الجيش الوطني أن المنطقة الممتدة من سرت وحتى زوارة أصبحت منطقة عمليات عسكرية مفتوحة.

وحذّر الجيش من أن أي تحرك مشبوه ضد قواته سيتم استهدافه من قبل سلاح الجو.

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