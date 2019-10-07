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المسماري: القوات الجوية لديها القدرة على تحديد وتدمير الأهداف بقوة عالية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، على أن القوات الجوية لديها القدرة على تحديد أهدافها بقوة عالية.

كما أكد المسماري، أن القوات الجوية تعتمد في تحديد الأهداف واستهدافها على استطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة، كما أنها تختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والإستراتيجية.

وتواصل القوات الجوية للجيش الوطني غاراتها المكثفة على مواقع تابعة لقوات الوفاق في عدة أماكن.

بدورها شعبة الإعلام الحربي، أكدت على أن قدرات السلاح الجوي للجيش الوطني في الاستطلاع والاستهداف أصبحت أفضل مما سبق، مشيرة إلى أنها باتت تسيطر على كافة مناطق العمليات.

وفي وقت سابق اعتبر الجيش الوطني أن المنطقة الممتدة من سرت وحتى زوارة أصبحت منطقة عمليات عسكرية مفتوحة.

وحذّر الجيش من أن أي تحرك مشبوه ضد قواته سيتم استهدافه من قبل سلاح الجو.

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تعليقات

  • يا فضيحتك يا سلامة هذا البيان مشابه لبيانات السراج التى تعدها له المليشيات فمن الذى اعد لك هذا البيان الغبى الذى يحمل اسلوب المليشيات فى الاساءة للجيش الوطنى والفبركة الغير منطقية واتحداك يا سلامة ان تطلب من احد نسور الجو ان يقصف مقرك او مقار السراج بصاروخ واحد ولنرى النتيجة فما بالك باربع صواريخ تصيب 6 اطفال ومسن فى نادى رياضى المفروض لو كان كلامك صحيح ان يتم تدمير المبنى بالكامل ومقتل من فيه ايضا وليس اصابات تنم على انها قذيفة هاون اطلقلتها المليشيات على الموقع ولولا حرص الجيش على حياة اهالى طرابلس واستدراج المليشيات وقتل عدد كبير منهم لكان دخل وسط المدينة وسط ركام المنشآت العامة ولكنه حريص على حياة المدنيين فهو من جاء لتخليصهم من هؤلاء الارهابيين

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  • حد يصدق ان اربع صواريخ ينزلوا على نادى الفروسية ولا يصيبوا الا 6 اطفال ومسن ليه ياجيش صواريخ نوعها ايه خط ولوح الله يجزيك ياسلامة انت اتعديت من الخوان واصبحت غبى وبتفرك الاحداث مش خسارة تركب سيارة نقل الخوان فى الزفة للسجون وتجلس بغوار المهبول زوبية ابولية خروف

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