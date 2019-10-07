الجيش الوطني يعلن تقدمه في محور العزيزية ومعسكر الوفاق ينفي تراجع قواته

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، استمرار الضربات الجوية للجيش الوطني، على مواقع معسكر الوفاق، بمحور العزيزية، والكلية الجوية في مدينة مصراتة، وقاعدة القرضابية، التي يستخدمها الوفاق لتخزين الذخائر والآليات، وتجديد محاولة لإنشاء غرفة جديدة لعمليات استطلاع الطائرات التركية المسيرة.

من جهته، أشار المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة، لتحرك الوحدات العسكرية في مواقع جديدة، بعد تراجع قوات الوفاق، في عدة محاور في العاصمة، أن جهاز الرصد والمتابعة في الجيش، يقوم بشكل مستمر في استهداف أي تحركات للمجموعات المسلحة.

ونجحت قوات الجيش الوطني من السيطرة على وسط منطقة العزيزية، بعد معارك شرسة خاضتها مع المجموعات المسلحة،

وفي المقابل، أظهرت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، صورا لمنطقة العزيزية، عبر صفحتها على الفيسبوك، أشارت فيها إلى أن أفرداها ما زالوا متواجدين في المنطقة، محاولة نفي أي تراجع لها، بعد إعلان الجيش الوطني، بسط سيطرته على مواقع جديدة في العزيزية.

وكان لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دوليًا صلاح بادي، قد أشار عبر صفحته على الفيسبوك، أنه يتبع لحكومة الوفاق لا لرئيسها فائز السراج، دون توضيح لما نشره.

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