ألمانيا: على أطراف الصراع في ليبيا احترام القانون فالمدنيون ليسوا أهدافا

أعلنت ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، تأييدها للبيان الذي صدر عن السفارة الإيطالية في ليبيا، تعليقا على قصف طيران الجيش الليبي، السبت، لمطار مصراته.



حيث أعاد أوفيتشا، الأحد، نشر تغريدة السفارة الإيطالية على حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، وعلق قائلا: “نؤيد و بشكل كامل هذه الدعوة، المدنيون ليسوا أهدافا، لا في مطار مصراتة أو معيتيقة، و لا في أي مكان في ليبيا”



وأضاف السفير الألماني: “يتعين على أطراف النزاع احترام القانون الدولي الإنساني”

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