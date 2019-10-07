المشري يناقش مع رئيس مجلس أعيان سوق الجمعة ملف المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية سوق الجمعة عبدالعزيز الرعوبي وعضو المجلس عبدالمنعم بن سليمان.

وناقش اللقاء الذي حضره النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة محمد بقي، الضربات الجوية التي تعرض لها مطار معتيقة وضرورة وضع حدّ لسلاح الجو التابع للجيش الوطني

وتطرق اللقاء إلى ملف تفعيل دور مجالس الحكماء والأعيان على مستوى ليبيا، في ملف المصالحة الوطنية، و سبل دعم المجلس الأعلى للدولة لمجالس الحكماء والأعيان، لأجل الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

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