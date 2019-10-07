بلدية براك الشاطئ تطالب بإعلان النفير العام في الجنوب ضد داعش والعصابات الإجرامية

عقدت بلدية براك الشاطئ، اجتماعا موسعًا، حضره نائب عميد بلدية براك الشاطئ محمد علي المهدي ومدير إدارة شؤون المحلات الشيخ المعتمد أدويهش حامد.

وطالبت البلدية في اجتماعها، إلى ضرورة إطلاق النفير العام في جنوب ليبيا، ودعم الجهود التي يبذلها الجيش الوطني، لاستعادة مدينة مرزق، من المجموعات الإجرامية.

وناقش الاجتماع ملف المهجرين من مرزق، وضرورة ملاحقة العصابات الإجرامية لتمكين الأهالي من العودة إلى مدينتهم.

وأشار مدير إدارة شؤون المحلات أدويهش المقرحي في تصريح لموقع “العين الإخبارية”، إلى ضرورة إطلاق النفير العام في الجنوب، ودعم الجيش في عملية بسط سيطرته وإعادة الأمن للمنطقة.

وأوضح المقرحي في تصريحه، أن أهالي الجنوب لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما تعيشه مدينة مرزق، وأنهم يعملون على استعادتها، وطرد المجموعات الإجرامية منها ومن الجنوب بشكل عام.

وأعلن عميد بلدية سبها رافع الخيالي، أن المدينة تشهد استنفارا أمينًا، بعد الهجوم الذي نفذه “مرتزقة تشاديين” المتحالفة مع داعش وأطراف موالية لحكومة الوفاق على المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية