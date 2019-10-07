صحة المؤقتة تطالب باتخاد الإجراءات العاجلة لإستعادة عقارات الوزارة

طالب وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي، تابعة للوزارة، ويتم استخدامها كمقرات سكنية وإدارية لمؤسسات أخرى.

وجاء هذا الإجراء الوزاري، بعد اجتماع عقوب، بكافة مسؤولي المرافق الصحية بالبلديات، الذين طالبهم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للعمل على إخلاء المقرات التابعة لوزارة الصحة بالبلديات المملوكة للدولة الليبية.

وشدد وزير الصحة، في الاجتماع، على كافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بمخاطبة وزارة الصحة كتابيًا، وأن الوازرة ستتخد الإجراءات القانونية وإصدار قرار بشأن مخاطبة جهات الاختصاص لتنفيذ قرار الإخلاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية