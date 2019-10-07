البعثة الأممية بليبيا تحذر من استهداف المنشآت المدنية عقب الهجوم على مطار مصراتة

حذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من استهداف المنشآت والبني التحتية المدنية، وذلك عقب تقارير عن هجوم استهدف مطار مصراتة، غربي ليبيا.

وقالت البعثة مساء اليوم الأحد في بيان نشر على صفحتها الرسمية”تويتر”، “في أعقاب تقارير إعلامية عن غارات جوية استهدفت مطار مصراتة المدني، تحذر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف البيان “تدعو البعثة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي لا معنى لها، وخاصة ضد المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا، الذي يستخدمه الملايين من الليبيين”.

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