المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأحد إنها ستوقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي بسبب إغلاقها معمل الغاز في ميناء الزويتينة لإجراء عمليات صيانة مقررة ابتداء من اليوم الإثنين وحتى 14 أكتوبر الحالي.

وأضافت المؤسسة أنه ”سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا“.

وتابعت المؤسسة في البيان أن شركة سرت ستواصل تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وتذبذب إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب هجمات واحتجاجات والصراع السياسي في الاضطرابات التي أعقبت الاحداث التي شهدتها البلاد في 2011.

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