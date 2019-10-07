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وزير التعليم بالمؤقتة: لا تمييز في قبول الطلاب الليبيين بالمؤسسات التعليمية‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “فوزي بومريز” عبر تعميم وجهه الى كل مسئولي التعليم بالمؤسسات التعليمية والجامعات أن كافة المؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديميات والمعاهد الليبية التابعة للوزارة مفتوحة لجميع الطلبة الليبيين (دون تمييز)، وإن أبناء الليبيات لهم معاملة الطلبة الليبيين.

وطالب الوزير من كافة المسؤولين عن المؤسسات التعليمية في شقي التعليم العالي والعام كل في نطاق عمله توفير كافة التسهيلات لكل أبناء النازحين أو الراغبين في استكمال دراستهم بالمؤسسات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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