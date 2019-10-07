افتتاح وكالات وإطلاق خدمات جديدة بفرع مصرف الوحدة أجدابيا‎

عقد بقاعة مصرف الوحدة أجدابيا، اجتماع موسع بحضور رئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك المنفي ومدير إدارة التسويق بمصرف الوحدة أحمد التركي ومدير مصرف الوحدة سالم الوافي و رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسي المقريف ومدير مكتب التضامن الاجتماعي عمر رافع، بالإضافة إلى كبار زبائن مصرف الوحدة من التجار.

وقال سعد المغربي مدير مكتب الإعلام ببلدية أجدابيا في تصريح لـ(بوابة افريقيا الاخبارية) أمس الأحد ان الاجتماع ناقش امكانية إطلاق الخدمات المصرفية الجديدة لمصرف الوحدة والمتمثلة في خدمة (موبي كاش والوحدة اون لاين ونظام الاقراض بالصرافة الإسلامية).

كما أشار – المغربي – إلى الاتفاق على فتح عدة وكالات إحداها بجامعة أجدابيا وأخرى بمكتب التضامن أجدابيا ووكالة خاصة برجال الأعمال.

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