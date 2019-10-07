“الوطنية للنفط” توقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي

المتوسط:

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، توقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي بسبب إغلاقها معمل الغاز في ميناء الزويتينة لإجراء عمليات صيانة مقررة ابتداء من اليوم الإثنين وحتى 14 أكتوبر الحالي.

وأضافت المؤسسة أنه ”سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا“.

وتابعت المؤسسة في البيان أن شركة سرت ستواصل تزويد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل.

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