المرافق التعليمية تبحث تطوير المعامل المدرسية ببلديتي طرابلس وصبراتة

عقدت اللجنة العلمية المنبثقة عن التعاون المشترك بين مصلحة المرافق التعليمية وقسم البحوث وتطوير المعامل المدرسية بمراقبة التعليم صبراتة، أمس الأحد، اجتماعها لاستعراض نشاطها الخدمي لصيانة وتطوير المعامل المدرسية ببلديتي طرابلس وصبراتة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصلحة، أن الاجتماع تضمن مناقشة آلية العمل المشترك واستمراره، فضلا عن وضع خارطة تضمن توسيع جغرافية عمل الفريق، وتمكين دوره في تفعيل المعامل المدرسية وإحياء نشاطها داخل الحقل التعليمي.

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية عمدت ضمن خطتها التطويرية إلى إيجاد شراكة علمية مع عدد من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، بهدف إثراء النشاط الدراسي وإيجاد أرضية تتماشي واستراتيجيات طرق التدريس الحديثة.

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