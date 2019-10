المتوسط:

نفى المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، تنفيذ سلاح الجو أي ضربات جوية قرب “القرية السياحية أويا”، مشددا على أن هذا عمل داخلي من قوات الوفاق لتلصق التهم بالجيش.

وأكد المسماري، خلال بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية بـ” الفيسبوك” أن القوات الجوية، تحدد أهدافها بدقة عالية واستطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية.

