“مكافحة الهجرة”: ترحيل 333 مهاجرا من طبرق

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق بترحيل 333 مهاجر غير شرعي بينهم 18 مصابين بأمراض سارية، وذلك خلال الفترة من يونيو 2019 حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح العقيد إبراهيم الأربد رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق ، في تصريح صحفي، أن الجهاز بدأ العمل مع اللجنة الأمنية المشتركة في طبرق منذ تاريخ 25 يونيو الماضي حيث تم ضبط 267 عاملًا وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف، “وجدنا عدد 18 مصابا منهم 9 مصريين مصابين بالتهاب الكبد الوبائي وعدد 9 سودانيين مصابين منهم 3 مصابين بالإيدز و6 مصابين بالاتهاب الكبد الوبائي”، موضحا أن عدد المرحلين المخالفين للشروط من قبل الفرع منذ بداية يونيو حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 333″.

