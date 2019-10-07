الصالون الثقافي مسلاتة.. الإدارة المحلية والصعوبات بالمجالس البلدية

من ضمن مناشط مكتب الثقافة بمدينة مسلاتة وبإشراف الهيئة العامة للثقافة، يعقد صالون ثقافي دوري بالمدينة على هيئة محاضرات يقدمها مجموعة من الأكاديميين والمختصين وبمحاور وأسئلة تهم الشأن البلدي والثقافي والاجتماعي بالمدينة، ومناقشة الشأن العام بليبيا وكان يوم السبت الماضي موعد انعقاد اخر هذه الندوات.

وفي تصريح له عقب اخر محاضرة قال مسؤول المكتب الثقافي بمسلاتة حسن العربي، لبوابة افريقيا الإخبارية، “سعيا منّا لمواكبة الحدث والضرورات الثقافية للنهوض بمستوى المدينة ومساهمة ثقافية من مكتب مسلاتة الثقافي تعقد هذه الصالونات تباعا لإظهار المستوى الحضاري العريق بالمدينة والتي اشتهرت به منذ القدم بكونها مدينة للعلم بليبيا”.

وعن سؤالنا عما هو الشعار الذي انعقد هذا الصالون تحت عنوانه ومناقشة محاوره؟ اجاب العربي، “حمل الصالون عنوان الإدارة المحلية والصعوبات التي تواجه المجالس البلدية، وحمل شعار (يد بيد نحو مستقبل واعد)”.

وعن المحاضرين ومن هم وماهي صفاتهم؟ أجاب العربي بقوله “ادار الصالون الاستاذ نجمي ابوخشيم، أما المحاضران الرئيسيان فكانا كلا من الاستاذ فرج العماري مستشار قانوني لدى المجلس الرئاسي، والاستاذ محمد الهدار عضو اللجنة التيسيرية بالهيئة العامة للثقافة”.

وعن المحاور التي درات حولها أوراق المحاضرين قال العربي، “كانت محاور الصالون تدور في فلك تفعيل العمل بالمجالس البلدية بالمدن وتحديدا للإجابة عما دور البلديات؟ وماهي أهم المشاكل التي تتعرض لها خدمة المواطن؟، لذا كانت نقاطها الاساسية هي أولا مفهوم الإدارة المحلية وتاريخ تشريعها، ثانيا آلية تنفيذ الإدارة المحلية داخل البلديات، ثالثا العوائق التي تواجه تطبيق الإدارة المحلية داخل البلديات، رابعا: استعراض قانون 59 الخاص بالحكم المحلي وتشريعه وكيفية تطبيقه مع صدور القانون رقم 9 من المجلس الرئاسي”.

واخيرا أضاف العربي، “بعد انتهاء المحاضرين من أوراقهم تم محاورتهم من قبل حضور الندوة من رواد هذا الصالون الثقافي للوصول إلى توصيات مهمة يمكن أن تقدم أمام أصحاب القرار”.

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