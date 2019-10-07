الوطنية للنفط تعلن إيقاف معمل الغاز بميناء الزويتينة لإجراء الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها ستقوم بإيقاف معمل الغاز بميناء الزويتينة، ابتداء من اليوم، وإلى غاية الرابع عشر من الشهر الجاري، لإجراء عمليات الصيانة المجدولة .

وقالت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، إنه سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة، مما يترتب عليه إيقاف حوالي خمسة عشر ألف برميل من النفط، ونحو سبعين مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، حيث ستستمر شركة سرت في تزويداتها الطبيعية من الغاز لمحطات الكهرباء، وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل، مشيرة إلى أنه قد تم إبلاغ الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا