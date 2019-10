تونس: نسبة الإقبال في الانتخابات بلغت41.31% وإعلان النتائج 9 أكتوبر

المتوسط:

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر، إن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية وصلت إلى 41.31% في الداخل، فيما بلغت بالخارج 16.4 بالمائة.

وأفاد رئيس الهيئة العليا بأن الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس سيكون يوم 9 أكتوبر الحالي، مشيرا إلى أن عملية الفرز إذا تمت قبل ذلك التاريخ فسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها.

وأكد نبيل بفون أن العملية الانتخابية تمت بشكل طبيعي في كل مكاتب الجمهورية.

وأشار إلى أن عمليات الفرز قد تمت في جزء كبير منها وتم تعليق نتائج الفرز في بعض مكاتب الاقتراع.

