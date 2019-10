المتوسط:

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن استيائها الشديد من الغارة التي شُنت على منطقة جنزور في العاصمة طرابلس.

وأضافت أن الغارة استهدفت نادي الفروسية، وأن التقارير أفادت بأن الغارة الجوية التي وقعت، بعد ظهر امس قد تسببت في إصابة عدد من الأطفال بجروح وإلحاق أضرار في مرافق النادي.

وأدانت البعثة الأممية الهجوم، مؤكدة أن أي هجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تشكل جريمة حرب.

The post «البعثة الأممية» تعبر عن استيائها من قصف نادي الفروسية بجنزور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية