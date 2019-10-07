اخبار ليبيا الان

البوعيشي: قوات الوفاق منهارة في كافة محاور القتال بطرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص 

أكد آمر مجموعة الردع فرع الوسطى، التابع لقوات الجيش الوطني، محمد البوعيشي، أن الانهيار  بدأ واضح الآن في صفوف قوات الوفاق المعترف بها دوليًا في جميع المحاور في طرابلس .

البوعيشي أوضح ، بحسب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وقت الحسم العسكري للمعركة اقترب .

وكان الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، قال الأحد، إن المعارك متواصلة منذ أيام من أجل التقدم نحو مواقع جديدة ونحو الأهداف هذه الحرب بالقضاء على المليشيات الخارجة عن القانون، والمجموعات والعصابات الإجرامية، مشيرًا إلى أن المعركة أمس على أشدها في العزيزية جنوب طرابلس، بالإضافة إلى معارك واشتباكات على تخوم العاصمة بمحاور؛ الخلاطات وطريق المطار وصلاح الدين.

وأوضح المسماري، أن كل المحاور تشهد معارك واشتباكات ضارية، لافتًا إلى أن قوات الجيش استفادت من تجاربها السابقة وخبراتها وكفاءة قياداتها من التقدم نحو أهداف قد تكون محسوبة على العاصمة، قائلاً: “خاصة عمارات الخلاطات، التي تستطيع السيطرة على صلاح الدين، وحي أبو سليم، والسيطرة على حي الهضبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • زيدهم دمر كل شي معاك معاك لعند النصر يامشير فانت الولي امرنا الشرعي
    يامشير زيدهم ماتوقف الحرب الا مسح طرابلس باكمها
    الجميع تلاميذ عند المشير فهو ولي الامر الشرعي مثل السيسي في مصر والمشير حفتر في ليبيا
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي المرج ـ ليبيا ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد