البوعيشي: قوات الوفاق منهارة في كافة محاور القتال بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر مجموعة الردع فرع الوسطى، التابع لقوات الجيش الوطني، محمد البوعيشي، أن الانهيار بدأ واضح الآن في صفوف قوات الوفاق المعترف بها دوليًا في جميع المحاور في طرابلس .

البوعيشي أوضح ، بحسب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وقت الحسم العسكري للمعركة اقترب .

وكان الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، قال الأحد، إن المعارك متواصلة منذ أيام من أجل التقدم نحو مواقع جديدة ونحو الأهداف هذه الحرب بالقضاء على المليشيات الخارجة عن القانون، والمجموعات والعصابات الإجرامية، مشيرًا إلى أن المعركة أمس على أشدها في العزيزية جنوب طرابلس، بالإضافة إلى معارك واشتباكات على تخوم العاصمة بمحاور؛ الخلاطات وطريق المطار وصلاح الدين.

وأوضح المسماري، أن كل المحاور تشهد معارك واشتباكات ضارية، لافتًا إلى أن قوات الجيش استفادت من تجاربها السابقة وخبراتها وكفاءة قياداتها من التقدم نحو أهداف قد تكون محسوبة على العاصمة، قائلاً: “خاصة عمارات الخلاطات، التي تستطيع السيطرة على صلاح الدين، وحي أبو سليم، والسيطرة على حي الهضبة”.

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