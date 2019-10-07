الحرس البلدي إجدابيا يواصل جولاته التفتيشية على مخابز المدينة

إجدابيا 07 أكتوبر 2019 (وال) _ صرح مدير مكتب الإعلام بفرع جهاز الحرس البلدي ببلدية إجدابيا _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن “شعبة المخابز” التابعة للفرع لازالت تواصل جولاتها التفتيشية حول المخابز بالمدينة.

وأضاف المسؤول الإعلامي بالفرع إن وحدة المخابز أطلقت هذه الحملة منذ أيام من أجل التفتيش على النظافة، والعمالة الاجنبية، ووزن رغيف الخبز.

وكشف مكتب الإعلام بالجهاز إنه تم خلال هذه الحملة ضبط عمالة أجنبية لا توجد لديهم شهادات صحية بالإضافة إلى ضبط مخابز لاتتوفر فيها الشروط الصحية.

يشار إلى إنه تم حصر كميات الدقيق المستلمة من قبل صندوق موازنة الأسعار، حيث ضبطت مخالفات متعددة بشأن الكميات المستلمة من قبل الصندوق. (وال _ إجداليا) ع م /ه ع

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