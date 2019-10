ألمانيا تطالب أطراف الصراع في ليبيا باحترام القانون الدولي الإنساني

المتوسط:

أعلنت ألمانيا، على لسان سفيرها لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، تأييدها للبيان الذي صدر عن السفارة الإيطالية في ليبيا، تعليقا على قصف طيران الجيش الليبي، السبت، لمطار مصراته.

وأعاد أوفيتشا، الأحد، نشر تغريدة السفارة الإيطالية على حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، وعلق قائلا: “نؤيد و بشكل كامل هذه الدعوة، المدنيون ليسوا أهدافا، لا في مطار مصراتة أو معيتيقة، و لا في أي مكان في ليبيا”

وطالب السفير الألماني: أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني.

