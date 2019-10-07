«الأرصاد»: طقس مستقر في غالب المناطق.. وأمطار على الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاستقرار على غالب مناطق ليبيا، إذ تتراوح الحرارة القصوى على مناطق الشمال بين 27 و35 درجة مئوية، وبين 35 و39 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تأثر مناطق الشمال الغربي بدءًا من مساء اليوم بمنخفض جوى يتمركز على الساحل الليبى، مما يؤدي إلى سقوط أمطار رعدية يصحبها نزول حبات البرد، وجريان بعض الأودية المحلية، مع رياح شمالية غربية نشطة تتسبب في انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة القصوى غدا، بينما يكون تأثير المنخفض على مناطق الشمال الشرقي برياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع فى درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من هذه الليلة على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها خلايا رعدية، واحتمال نزول حبات البرد وجريان مياه الأمطار في الأودية المحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول هذه الليلة إلى شمالية غربية نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية وجنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الغبار على غالب المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على الحمادة والقريات، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، تصحبها خلايا رعدية.

الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى 34 و39 درجة مئوية، وبعدها تسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غدامس والحمادة.

الكفرة – السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

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