امتحانات الثانوية.. طلبة سهل الجفارة: حلم الوصول أكبر من حلم إجراء الامتحان

الاثنين السابع من أكتوبر 2019 هو اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني بالعاصمة طرابلس، والتي امتحن فيها 23586 طالب وطالبة بالقسمين العلمي والادبي بمادتي اللغة الانجليزية وعلم السكان حيث يمتحن 20 ألف طالب بالقسم العلمي بمادة اللغة الانجليزية فيما يمتحن 3586 طالب وطالبة بمادة علم السكان بالقسم الأدبي.

حيث كانت التغطية بالجامعة المفتوحة بمنطقة جنزور (سيدي عبدالجليل) والتي يمتحن فيها طلبة منطقة سهل الجفارة الذين تم نقلهم اليوم من مدارسهم الواقعة بمناطق الاشتباك والأحداث التي حصلت بمحيط المدارس بالمنطقة يوم امس في اليوم الأول من هذه الامتحانات ورأت وزارة التعليم بحكومة الوفاق نقلهم لتوفير مناخ ملائم لإجراء هذه الامتحانات وسلامة الطلبة حسب قول محمد العتوق رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة.

وأضاف العتوق، أنه بالأمس حصلت بعض الإشكاليات بكلية القانون وكلية التقنية الحيوية بسهل الجفارة من أفراد أرادوا إفساد العملية الامتحانية بالمنطقة وتعريض الطلبة للأذى ولذلك رأينا ان ننقلهم للجامعة المفتوحة ليكونوا في اجواء أكثر أريحية ومهيئة لإجراء امتحان بالصورة جيدة.

وفي سؤال للعتوق عن شكوى بعض الطلبة من عدم وصول الرسائل النصية عبر شفراتهم الخاصة من الوزارة عن موعد الامتحانات ومكانها أكد العتوق، أنه لا توجد اشكاليات وبصفتي مراقب لهذه الرسائل تصلني يوميا وربما يكون الطالب أو الطالبة في مكان لا يوجد به تغطية لكن لا توجد أي مشاكل بهذا الخصوص.

الدكتور مخلوف رئيس اللجنة وأحد الملاحظين بالامتحانات قال “اليوم يمتحن لدينا 455 طالب وطالبة من منطقة سهل الجفارة بين القسمين العلمي والادبي حيث يوجد لدينا 325 طالب و132 طالبة. يراقب عليهم 20 ملاحظ من العنصرين”.

الطلبة الممتحنين بالجامعة المفتوحة والقادمين من منطقة سهل الجفارة، عبروا عن استيائهم بالأحداث التي تدور بمنطقتهم والتي افسدت العملية الامتحانية حيث قالوا “الان صرنا نفكر في الوصول لقاعة الامتحانات قبل التفكير في الامتحان نفسه”، فيما قال طالب اخر “يا استاذ هل سأصل أنا غدا للامتحانات أم سأسجل ضمن الغائبين”.

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، قد اصدر قرار نقل امتحانات طلاب لجنتي كلية القانون وكلية التقنيات الحيوية بجامعة الجفارة إلى الجامعة المفتوحة بجنزور في طرابلس اليوم الإثنين لاستكمال امتحانات الثانوية الدور الثاني للعام 2018-2019.

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