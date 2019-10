«المؤقتة» توافق على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي

المتوسط:

قررت الحكومة المؤقتة، الموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات وتوفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات كما أصدر تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مسؤولين بالمؤقتة مع رئيس مصلحة الطيران المدني، عبد الحميد البرعصي، بحضور عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري لبحث المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني وتذليل كافة الصعاب التي تواجها.

