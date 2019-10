المتوسط:

أعلنت غرقة عمليات أجدابيا، سيطرة الجيش على منطقتي أولاد تليس والساعدية بالكامل.

وأكدت الغرفة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة.

