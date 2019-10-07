باشاآغا لـ مسؤول أممي: الوضع الأمني داخل طرابلس جيد

ليبيا – إستقبل العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأحد الوزير مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة جيلس مليشور.

باشاآغا أكد بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق بأن وزارته لديها إرادة قوية لبسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها رغم ما تمر به العاصمة من ظروف نتيجة “هجوم” من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) على جنوب العاصمة.

ودعا باشاآغا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية عبر حكومة الوفاق بإعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا.

وطمأن باشاآغا مليشور بأن الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس جيد وإن هناك رغبة حقيقية من أفراد الشرطة في إثبات وجودهم حتى في ظل هذه الظروف الراهنة ، موضحاً بأن المواطن لديه ثقة كبيرة في رجل الأمن للقيام بواجبه بإعتبار إن الأمن مسؤولية تضامنية داخل المجتمع.

ومن جهته، أبدى مساعد الأمين العام لشؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة رغبته في مساعدة جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول” لتقديم مساعدات على مختلف الأصعدة لوزارة الداخلية.

وإستعرض الجانبان خلال الإجتماع عدد من المواضيع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس وخارجها ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية.