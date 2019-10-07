حكومة الوفاق تبحث المشاكل التي تواجه الجرحى ومبتوري الاطراف بصفوف مسلحيها

ليبيا – عقد المختصون بديوان رئاسة وزراء الوفاق ومديرو بعض الإدارات إجتماعاً أمس الأحد مع مديري مكاتب شؤون الجرحى بالمناطق لبحث المشاكل التي تواجه الجرحى والمبتورين لعدم تمكنهم من استكمال علاجهم بالداخل والخارج.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق المشاكل التي تواجه الجرحى والمبتورين لعدم تمكنهم من إستكمال علاجهم بالداخل والخارج وتأكيدهم تفعيل هيئة شؤون الجرحى.

وأشارت رئاسة وزراء الوفاق إلى أن عقد الإجتماع يأتي بناءً على تعليمات أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر لاهتمامه بهذه الشريحة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها.

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