المتوسط:

طالب وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي، تابعة للوزارة، ويتم استخدامها كمقرات سكنية وإدارية لمؤسسات أخرى.

وجاء هذا الإجراء الوزاري، بعد اجتماع عقوب، بكافة مسؤولي المرافق الصحية بالبلديات، الذين طالبهم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للعمل على إخلاء المقرات التابعة لوزارة الصحة بالبلديات المملوكة للدولة الليبية.

The post «صحة المؤقتة» تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة عقارات الوزارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية