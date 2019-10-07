الآغا: 100 مليون دولار تنتظر تعليمات الكبير لشحنها من إسطنبول إلى مطار مصراتة

ليبيا – كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا عن تجهيز شحنة أوراق نقدية تقدر بمائة مليون دولار من فئة 100 دولار تنتظر تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير لبدء شحنها إلى مطار مصراتة قادمة من إسطنبول.

الآغا نوّه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إلى أن الشحنة ستأتي في طائرة مؤجرة ، لافتاً إلى أنها الدفعة الثالثة والتي تم سحبها من بنك زراعات التركي من الوديعة الخاصة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وأكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن هذه الشحنة جاهزة من ثلاث أيام لكن لم يتم إعطاء الأذن لأسباب أمنية تتعلق بمطار مصراتة،على حد قوله.

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