الجيش يشن ضربات على ميليشيات الوفاق بورشفانة

يواصل الجيش شن ضرباته على ميليشيات الوفاق، بورشفانة، حيثُ أعلنت غرفة عمليات الكرامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قوات الجيش تقدمت إثر الاشتباكات نحو العزيزية أكبر مدن ورشفانة.

وأشارت إلى أن قوات الجيش سيطرت على منطقة أولاد تليس وتتقدم في الطويشة.

وأكدت الغرفة، أنَّ سلاح الجو استهدف صباح اليوم الإثنين، تجمعات ميليشيات الوفاق في العزيزية.

وأفادت الغرفة، بأن مقاتلات سلاح الجو تستهدف مواقع ميليشيات الوفاق في محور طريق المطار.

