اعتبر المستشار السابق للمجلس الاستشاري، أشرف الشح، بيانات غسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا «ركيكة» الصياغة والمعنى.

وقال الشح، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، إن سلامة يمارس الصمت تجاه المشهد الحالي في ليبيا، متهما بسلامة بعدم اتخاذ موقف حاسم، مؤكدًا أنه لم يعد للمبعوث الأممي أي مصداقية.

