ضمن برنامج التنمية المستدامة.. الوطنية للنفط تطور شبكة الكهرباء بالبريقة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصولها إلى المرحلة الأخيرة من برنامج “التنمية المستدامة المتكامل”، وذلك بتجديد شبكة الكهرباء في منطقة خور أوقيدة التابعة لبلدية البريقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تحديث شبكة الكهرباء في هذه المنطقة الأسبوع المقبل، حيث يأتي ذلك بعد تسليم سلسلة من المشاريع المماثلة، ضمت توصيل المياه الى حي بوشريشر، ومد خط مياه أحياء الشطوط والإسكان -بشر، ومد خط الكهرباء لحي خديجة وتوصيل شبكة الكهرباء العامة إلى حي العرقوب، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في إطار التنمية المستدامة تحت اشراف المؤسسة الوطنية للنفط، سيساهم في تعزيز أمن المياه والطاقة وإيصالها إلى المجتمعات المحلية بتكلفة تقديرية تجاوزت 5.6 مليون دينار.

من جهته قام عميد بلدية البريقة ناصر عطية بوخماده، بمعاينة هذا المشروع في غرة يوم 1 أكتوبر 2019، معبرا عن شكره لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على المشاركة الفعالة للمؤسسة في تعزيز التنمية المستدامة داخل البلدية.

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