كر وفر واشتباكات لساعات متأخرة في العزيزية

تركزت الاشتباكات المسلحة يوم أمس حتى ساعات متأخرة من المساء في محيط منطقة العزيزية مع أنباء عن تقدمات للوحدات المسلحة ونفي من قوات الوفاق.

وتتضارب الأنباء بين نفي وإثبات، تتقدم الوحدات المسلحة فتنشر الحسابات الرسمية أخباراً بتقدمات جديدة، ليأتي النفي سريعاً من حسابات قوات الوفاق التي تؤكد أنها ما تزال مرابطةً في أماكنها ولم تتراجع شبراً واحداً.

واحتدمت المواجهات المسلحة يوم أمس وعلى مدار اليوم ابتداء بساعات الصباح وحتى ساعات متأخرة من المساء في محيط منطقة العزيزية وتحديداً في مناطق الجدرة والسدرة وأجزاء من الساعدية، حيث استمرت المعارك قرابة 12 ساعة أمس، واستعمل فيها الطيران الحربي.

وأعلنت وحدات الجيش الوطني توسعها في المنطقة ما بين الطويشة من جهة المطار والعزيزية جنوب طرابلس، وزادت نفوذها إلى ما بعد الحدود الإدارية لمنطقة اسبيعة، ما مكنها من السيطرة على منطقة سيدي فرحات التي تعد عسكرياً مفتاح الدخول إلى عمق العزيزية كما يقول خبراء.

كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة استمرار الضربات الجوية، على مواقع الوفاق، بمحور العزيزية، ذاكرا استهدافا طال الكلية الجوية في مصراتة وقاعدة القرضابية التي تستخدمها قوات الوفاق لتخزين الذخائر والآليات.

وتستمر الضربات الجوية مع الاشتباكات العنيفة على الأرض في شهرها السابع توالياً، ليكون المتضرر الأكبر المواطنون الذين اكتووا بأتون الحرب واضطروا للنزوح إلى مناطق أكثر أمنا.

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