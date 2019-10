تونس تضبط 15 أفريقيا حاولوا اجتياز الحدود مع ليبيا

المتوسط:

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، توقيف 15 أفريقيا حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية بصورة غير شرعية.

وفادت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها: “بأن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع الذهبية بولاية تطاوين التونسية تمكنت من ضبط 15 أفريقيا كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بصورة غير شرعية”.

ولفتت إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

